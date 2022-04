हिंदी न्यूज़ ऑटो 1 लीटर में 26KM से ज्यादा माइलेज, महंगे पेट्रोल की टेंशन दूर कर देगी यह Honda कार

होंडा सिटी e:HEV मौजूदा सिटी सेडान पर आधारित है और इसे केवल फुली लोडेड ZX वेरिएंट में लाया गया है। अभी कार की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कार के इंजन, माइलेज और फीचर्स की पूरी डिटेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 16 Apr 2022 05:38 PM

