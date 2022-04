लॉन्च होते ही इस इलेक्ट्रिक कार को ताबड़तोड़ बुकिंग, चलती है 461KM, रफ्तार में भी जबर्दस्त

इस इलेक्ट्रिक कार को 1 महीने से भी कम समय में 1500 प्री-बुकिंग मिल गई है। एक इलेक्ट्रिक कार होने के चलते यह आंकड़े काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। बता दें कि फरवरी में इसकी सिर्फ 38 यूनिट्स बिकी थीं

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 01 Apr 2022 07:27 PM

