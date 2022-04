हिंदी न्यूज़ ऑटो Mercedes Benz C Class भारत में 1 मई को होगी लॉन्च, कंपनी ने बुकिंग शुरू की

Mercedes Benz C Class भारत में 1 मई को होगी लॉन्च, कंपनी ने बुकिंग शुरू की

जर्मन लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी सेडान सी-क्लास के नए वर्जन के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। यह स्पेशल बुकिंग विंडो अभी केवल मर्सिडीज-बेंज के मौजूदा ग्राहकों के लिए 13-30 अप्रैल तक खु

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Wed, 13 Apr 2022 06:40 PM

इस खबर को सुनें