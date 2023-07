इस कंपनी ने तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड, 2023 की शुरुआत से बेच रही ताबड़तोड़ ये धांसू कारें; हुई अब तक की सबसे बड़ी बिक्री

ऐप पर पढ़ें

पिछले कुछ महीनों में मर्सिडीज कारों की डिमांड भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि मर्सिडीज की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने मंगलवार को 2023 H1 की सेल्स रिपोर्ट जारी की है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने इस चालू कैलेंडर इयर (2023) की पहली छमाही में जनवरी से जून के बीच 8,528 यूनिट्स की बिक्री की है, जो कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड प्रदर्शन है। यह देश की सबसे बड़ी लक्जरी कार निर्माता के लिए साल-दर-साल 13 प्रतिशत की वृद्धि है।

कंपनी का अब तक का सबसे अच्छा H1 प्रदर्शन

मर्सिडीज ने कई सालों से भारतीय लक्जरी कार बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा है। अब अलग-अलग प्राइस सेगमेंट के मॉडलों की एक बड़ी रेंज के साथ कंपनी अपनी बिक्री को बेहतर कर रही है। इस साल जनवरी और जून के बीच का प्रदर्शन कंपनी के लिए अब तक का सबसे अच्छा H1 (first half of a financial year) प्रदर्शन रहा है। यह काफी हद तक हाल के दिनों में लॉन्च किए गए सभी नए और अपडेटेड मॉडलों की मजबूत लाइनअप के कारण संभव हो सका है।

वर्तमान में मर्सिडीज के पास कई मॉडल

आपको बता दें कि मर्सिडीज वर्तमान में कई मॉडल पेश करती है। कंपनी के पावरट्रेन पोर्टफोलियो में पेट्रोल और डीजल मोटर ऑप्शन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। कंपनी अपने Mercedes-AMG लाइनअप वाहनों को भी मजबूत कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मन पहले ही दो ऑल-AMG मॉडल - AMG SL55 रोडस्टर और AMG GT 63 SE परफॉर्मेंस लॉन्च कर चुकी है। वहीं, G-वैगन के दो वैरिएंट एडवेंचर एडिशन और AMG लाइन भी हाल ही में लॉन्च किए गए थे।

टॉप-एंड मॉडलों पर ज्यादा ध्यान देगी कंपनी

मर्सिडीज ने इस कैलेंडर इयर की शुरुआत यह घोषणा करके की है कि वह अपने टॉप-एंड मॉडलों पर ज्यादा ध्यान देगी। कंपनी ने तर्क दिया कि ऐसे मॉडलों की अच्छी डिमांड है और इस डिमांड को पूरा करने की जरूरत है। यही वजह है कि कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही AMG SL55 रोडस्टर, AMG GT 63 SE परफॉर्मेंस और अपडेटेड G-क्लास जैसे मॉडल लॉन्च किए हैं।

