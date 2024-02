मारुति की इस 6-सीटर कार की कीमत अचानक बढ़ी, ये वैरिएंट हुए सस्ते; प्राइस अपडेट होते ही इस पर टूट पड़े लोग

ऐप पर पढ़ें

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने हाल ही में अपने सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। यह प्राइस हाइक नेक्सा और एरीना डीलरशिप के सभी रेंज पर लागू है। कंपनी ने XL6 मॉडल की कीमतों में भी अपडेट किया है। अब इस 6-सीटर एमपीवी की कीमतें 11.61 लाख रुपये से शुरू होती हैं। कंपनी ने इसे तीन वैरिएंट में पेश किया है। अगर आप XL6 एमपीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां पर आपको XL6 MPV की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में बताने जा रहे हैं।

XL6 के Zeta MT, Zeta MT CNG, Alpha MT, Zeta AT, Alpha+ MT और Alpha+ MT डुअल-टोन वैरिएंट की कीमत में एक समान 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, अल्फा AT, अल्फा+ AT और अल्फा+ AT डुअल-टोन समेत एमपीवी के अन्य सभी वैरिएंट में 5,000 रुपये की गिरावट देखी गई है।

मारुति XL6 की कीमत

मारुति XL6 की कीमत वर्तमान में 11.61 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.77 लाख तक जाती है। यह सभी कीमतें, एक्स-शोरूम की हैं। क्रमशः ज़ेटा MT और अल्फा+ AT डुअल-टोन वैरिएंट के साथ आते हैं। किआ कैरेंस को टक्कर देने वाली इस एमपीवी को मारुति तीन वैरिएंट्स, ज़ेटा, अल्फा और अल्फा+ में पेश करती है।

इंजन पावरट्रेन

इसके इंजन पावरट्रेन की बात करें तो मारुति XL6 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इसके पावर आउटपुट की बात करें तो यह 103ps की पावर और 137nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इसके सीएनजी वेरिएंट में भी यही इंजन दिया है। हालांकि सीएनजी मोड में यह इंजन 87.83ps की पावर आउटपुट और 121nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

