लॉन्च के बाद इस गाड़ी के दीवाने हुए लोग, जबरदस्त डिमांड, कीमत बस...

भारत में सीएनजी गाड़ियों की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। कई गाड़ियों पर वेटिंग पीरियड कई महीनों तक जा पहुंचा है। इसके पीछे पेट्रोल की बढ़ती कीमत का असर भी है। इस समय इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Mon, 04 Apr 2022 03:35 PM

इस खबर को सुनें