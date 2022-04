Maruti की नई हैचबैक लॉन्च, 34KM तक का माइलेज, कीमत 5.39 लाख रुपये से शुरू

मारुति सुजुकी ने फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए नई WagonR Tour H3 लॉन्च की है। पेट्रोल वर्जन में यह 25.40kmpl और सीएनजी में 34.73km तक का माइलेज ऑफर करेगी। इसकी कीमत 5.39 लाख रुपये से शुरू होती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 01 Apr 2022 02:38 PM

