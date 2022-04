Maruti की सस्ती गाड़ी का धमाल, देश में सबसे ज्यादा बिकी, लॉन्च होते ही 24 हजार ने खरीदी

सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ही बनी हुई है। मार्च में एक बार फिर सस्ती हैचबैक कारों का दबदबा रहा है। आइए जानते हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों की लिस्ट

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 05 Apr 2022 11:44 AM

