Maruti ने हजारों गाड़ियों को वापस मंगवाया, खराबी आने के बाद लिया बड़ा फैसला

मारुति सुजुकी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि बीते 1 वर्ष से कंपनी की गाड़ियों की लागत लगातार बढ़ रही है। उसने कहा, ''इसलिए कंपनी को कीमत में वृद्धि के जरिए इसका कुछ भार ग्राहकों पर डालना पड

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Wed, 06 Apr 2022 08:07 PM

इस खबर को सुनें