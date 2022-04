जमकर बिकी Maruti की सस्ती 7 सीटर, 7.5 लाख से ज्यादा ने खरीदी, 11 हजार में बुकिंग

मारुति सुजुकी की MPV अर्टिगा ने 7.5 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। Ertiga MPV को साल 2012 में लाया गया था। यानी 10 सालों में ही कार ने यह ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल कर लिया।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 08 Apr 2022 05:11 PM

इस खबर को सुनें