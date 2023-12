ऐप पर पढ़ें

मारुति ने अपनी ओफरॉड SUV जिम्नी का नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है। इसे जिम्नी थंडर एडिशन नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.74 लाख रुपए है। खास बात ये है कि जिम्नी के इस एडिशन की कीमत लिमिटेड समय के लिए रहेगी। क्योंकि इसके रेगुलर वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ही 12.74 लाख है। जिम्नी का ये स्पेशल एडिशन अपनी कम कीमत के चलते महिंद्रा थार को कड़ी टक्कर दे सकता है।

जिम्नी थंडर एडिशन वैरिएंट की कीमतें

थंडर एडिशन को स्टैंडर्ड वैरिएंट की तुलना में कॉस्मेटिक अपडेट मिले हैं। यह एंट्री-लेवल जेटा और अल्फा ग्रेड में उपलब्ध है। जेटा AT की कीमत 11.94 लाख रुपए, अल्फा MT की कीमत 12.69 लाख रुपए, अल्फा MT DT की कीमत 12.85 लाख रुपए, अल्फा AT की कीमत 13.89 लाख रुपए और अल्फा AT DC की कीमत 14.05 लाख रुपए है।

जिम्नी थंडर एडिशन का इंजन

जिम्नी थंडर एडिशन के एक्सटीरियर पर पहाड़ों को दर्शाने वाले किनारों पर नए बॉडी ग्राफिक्स दिए हैं। प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं होने के साथ जिम्नी थंडर एडिशन में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 105 hp का अधिकतम पावर आउटपुट और 134 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

जिम्नी थंडर एडिशन के फीचर्स

जेटा वेरिएंट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं।

दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें अट्रैक्टिव स्टील व्हील, ड्रिप रेल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। अल्फा ग्रेड एलॉय व्हील, बॉडी कलर के डोर हैंडल, वॉशर के साथ LED ऑटो हेडलैंप, फॉग लैंप, गहरे हरे रंग का ग्लास, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस सराउंड साउंड भी मिलता है।

जिम्नी थंडर एडिशन की सेफ्टी

सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड डुअल फ्रंट एयरबैग, साइड और कर्टेन एयरबैग, ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, EBD के साथ एंटी-लॉक ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, साइड-इफेक्ट डोर बीम, इंजन इम्मोबिलाइजर और थ्री पॉइंट इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीटबेल्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।