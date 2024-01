मारुति ने किया बंपर छूट का ऐलान; स्विफ्ट सहित इन कारों पर मिलेगी ₹52000 तक की छूट, खरीदने मचेगी लूट

ऐप पर पढ़ें

अगर आप बहुत जल्द एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत में सबसे अधिक कार बेचने वाली मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी कारों पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने लेटेस्ट MY 2024 मॉडल के साथ-साथ MY 2023 अनसोल्ड स्टॉक के लिए डिस्काउंट ऑफर की लिस्ट जारी की है। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की इन कारों पर मिल रही छूट के बारे में विस्तार से।

इस कार पर मिल रहा 52,000 रुपये की छूट

मारुति सुजुकी, ऑल्टो K10 के 2023 स्टॉक पर 45,000 रुपये जबकि MY 2024 मॉडल पर 52,000 रुपये तक की छूट दे रही है। वहीं, मारुति सुजुकी सेलेरियो के MY 2023 स्टॉक पर 44,000 रुपये की छूट जबकि MY 2024 मॉडल पर 51,000 रुपये की छूट दे रही है। बता दें कि कंपनी 2024 मॉडल के लिए डिस्काउंट ब्रेकअप में 23,000 रुपये का उपभोक्ता ऑफर, 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 6,000 रुपये की कॉर्पोरेट छूट दे रही है।

मारुति स्विफ्ट पर 47,000 रुपये की छूट

दूसरी ओर एस-प्रेसो खरीदने वाले ग्राहकों को 2024 मॉडल पर 44,000 रुपये जबकि 2023 मॉडल पर 51,000 रुपये की छूट मिल रही है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी वैगन-आर के 2024 मॉडल पर 36,000 रुपये जबकि 2023 मॉडल पर 46,000 रुपये की छूट मिल रही है। वहीं, कंपनी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल स्विफ्ट पर भी बंपर छूट दे रही है। स्विफ्ट के 2024 मॉडल पर ग्राहकों 37,000 रुपये जबकि 2023 मॉडल पर 47,000 रुपये की छूट मिल रही है।

मारुति की इन कारों पर भी मिल रही छूट

दूसरी ओर इसकी सेडान सिबलिंग डिजायर पर केवल 17,000 रुपये की छूट मिल रही है। इसमें 10,000 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट और 7,000 रुपये कॉर्पोरेट बोनस के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, मारुति सुजुकी अपनी अर्टिगा टूर एम, वैगनआर टूर एच3, ईको, डिजायर टूर एस, ऑल्टो टूर वी और सुपर कैरी पर भी बंपर डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि डिस्काउंट ऑफर वेरिएंट और पावरट्रेन ऑप्शन के आधार पर अलग-अलग होते हैं।