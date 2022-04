सबसे ज्यादा डिमांड में Maruti की ये गाड़ियां, 2.3 लाख यूनिट्स की बिक्री, 1.2 लाख वेटिंग में

मारुति सुजुकी की सीएनजी कारों की बिक्री में साल-दर-साल 31% की ग्रोथ हुई। इतना ही नहीं, चिप की कमी के कारण कंपनी के सीएनजी वेरिएंट के लिए 120,000 यूनिट का भारी बुकिंग बैकलॉग भी है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 01 Apr 2022 04:03 PM

