10 लाख से सस्ती गाड़ी खरीदनी है? बस थोड़ा सा इंतजार, आ रहीं ये 3 धांसू कार

Maruti से लेकर Citroen और Hyundai जैसी कंपनियां जल्द ही बाजार में छोटी कारें पेश करेंगी। यहां हम आपको जल्द आने वाली 3 छोटी गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको 10 लाख से कम में मिलेंगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 09 Apr 2022 06:50 PM

