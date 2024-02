तुरंत उठा लीजिए मारुति जिम्मी, घट गई इसकी कीमत; आपको फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

ऐप पर पढ़ें

मारुति सुजुकी ने जिम्नी खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने जिम्नी की कीमतों में कटौती कर दी है। मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti suzuki Jimny) की कीमत में कटौती कर इसकी प्राइस घटा दी है। कीमत कटौती के बाद भारतीय बाजार में जिम्नी के चुनिंदा वैरिएंट की कीमतें अब 12.74 लाख से शुरू होती हैं। अब मारुति सुजुकी ने जनवरी 2023 से जिम्नी के मॉडल रेंज की कीमतों का खुलासा किया है। आइए जिम्नी एसयूवी की अपडेटेड कीमतों पर एक नजर डालते हैं।

यह भी पढ़ें- सेविंग रखिए तैयार! 8 नए मॉडल के एंट्री की तैयारी में मारुति; लिस्ट में नई 7–सीटर से हैचबैक EV तक शामिल

जिम्नी के चुनिंदा वैरिएंट की कीमत में कटौती

मारुति सुजुकी जिम्नी के जिन चुनिंदा वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है, उनमें जेटा AT, अल्फा AT और अल्फा AT डुअल-टोन वैरिएंट्स शामिल हैं। इनकी कीमतों में 10,000 रुपये की कटौती हुई है। जिम्नी एसयूवी के लाइनअप में अन्य सभी वैरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मारुति जिम्नी की कीमतें और वैरिएंट

मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) की कीमतें अब 12.74 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती हैं। मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) मॉडल की कीमत जेटा और अल्फा नाम के दो वैरिएंट में पेश किया गया है।

मारुति जिम्नी का इंजन पावरट्रेन

मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Jimny) के इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर, K15B पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या 4-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक यूनिट के साथ जोड़ा गया है।

पैसा रखिए तैयार! मारुति ला रही नई वैगनआर, ये पेट्रोल और CNG से भी कम खर्च में चलेगी; जानिए खासियत