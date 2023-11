मारुति जिम्नी के इस वैरिएंट पर गिर-गिर पड़ रहे ग्राहक! पहले दिन से ही भारी डिमांड, झटपट 10,000 लोगों ने खरीदा

ऐप पर पढ़ें

जून 2023 में लॉन्च होने के बाद से मारुति सुजुकी जिम्नी की जबरदस्त डिमांड है। मारुति जिम्नी के AT वैरिएंट की शुरू से ही सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। 2023 ऑटो एक्सपो में इस एसयूवी को अनवील किया गया था। वहीं, कंपनी ने 17 जनवरी 2023 से जिम्नी की बुकिंग शुरू की थी। ऑटोमेकर ने अब तक 14,500 यूनिट्स का उत्पादन किया है, जिनमें से 10,000 अब तक बेची जा चुकी हैं। अभी मारुति हर महीने कार की 2,500 यूनिट्स का उत्पादन कर रही है।

ऑटो एक्सपो में शुरू हुई थी बुकिंग

मारुति जिम्नी उन दो प्रमुख उत्पादों में से एक थी, जिन्हें मारुति सुजुकी ने 2023 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। ऑटो एक्सपो में ही बुकिंग शुरू हो गई थी, जबकि एसयूवी का उत्पादन मई 2023 में शुरू हुआ था।

इंजन पावरट्रेन

मारुति जिम्नी के AT वैरिएंट के साथ एकमात्र इंजन 1.5-लीटर AT पेट्रोल है, जो 103bhp की पावर और 136Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या 4-स्पीड AT के साथ रखा जा सकता है।

जिम्नी की कीमतें

मारुति सुजुकी जिम्नी की कीमतें 12.74 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 15.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

