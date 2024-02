महंगी हुई तगड़ा माइलेज देने वाली ये मारुति SUV, लेकिन ऑफर में अभी बहुत सस्ते में मिल रही; तुरंत उठा लीजिए

ऐप पर पढ़ें

अगर आप मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपको काम की है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में एरीना और नेक्सा प्लेटफॉर्म की सभी कारों की कीमतों को अपडेट कर दिया है। कंपनी ने हाल ही में अब इसकी फुल डिटेल भी शेयर कर दी है। इसमें मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा भी शामिल है। ग्रैंड विटारा की कीमतें अब 10.80 लाख रुपये से शुरू होती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किस वैरिएंट की कितनी कीमत बढ़ी?

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के डेल्टा स्मार्ट हाइब्रिड AT, जेटा स्मार्ट हाइब्रिड AT, अल्फा स्मार्ट हाइब्रिड AT और अल्फा डुअल-टोन स्मार्ट हाइब्रिड AT समेत मारुति ग्रैंड विटारा के चुनिंदा वैरिएंट की कीमतें नहीं बदली हैं। वहीं, अन्य सभी वैरिएंट की कीमतों में एक समान 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

कीमत और वैरिएंट

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10.80 लाख रुपये से शुरू होती है और 20.09 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। इस मॉडल को 10 कलर ऑप्शन और दो इंजन ऑप्शन के साथ चार वैरिएंट में पेश किया गया है। इसके अलावा मिड साइज की एसयूवी के ADAS वैरिएंट पर काम चल रहा है।

ग्रैंड विटाटा पर 75,000 रुपये तक की छूट

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट को टक्कर देती है। अगर आप इस महीने ग्रैंड विटाटा मॉडल को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप 75,000 रुपये तक की छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह ऑफर सीमित समय तक ही है।

