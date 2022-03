लॉन्च होने के बाद से इस गाड़ी की जबरदस्त डिमांड, माइलेज शानदार, कीमत बस इतनी

इस कार में कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है। इसका सीएनजी वेरिएंट 92PS की पावर और 122Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ये सीएनजी वेरिएंट केवल एक VXI मॉडल में ही आता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Thu, 31 Mar 2022 09:30 AM

