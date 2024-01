महंगी हुई मारुति की नंबर-1 SUV ब्रेजा, अब कई हजार रुपये ज्यादा लगेंगे; CNG वैरिएंट की भी कीमत बढ़ी

ऐप पर पढ़ें

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने पिछले दिनों कई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है, क्योंकि पिछले महीने मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने घोषणा की थी कि वह नए साल से अपने मॉडलों की कीमतें बढ़ाएगी। वहीं, अब कंपनी ने मारुति सुजुकी की कीमतें अपडेट कर दी हैं। अगर आप ब्रेजा (Brezza) को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां पर आपको इसकी अपडेटेड कीमतें बताने जा रहे हैं। मारुति ब्रेजा की कीमतें अब 8.34 लाख रुपये से शुरू होती हैं। यह एसयूवी पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ पेश की जाती है। अब आइए मारुति सुजुकी ब्रेजा की अपडेटेड कीमतें जानते हैं।

गजब! 5-स्टार सेफ्टी के साथ तगड़ा माइलेज, कल आ रहा इस टाटा SUV का iCNG मॉडल; डिग्गी भर के सामान भी रख पाएंगे

भारत में ब्रेजा की कीमत बढ़ी

मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) की कीमतों में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। यह प्राइस हाइक ZXi, ZXi डुअल-टोन, ZXi CNG, ZXi CNG डुअल-टोन, ZXi+ और ZXi+ O डुअल-टोन वैरिएंट पर लागू है। वहीं, दूसरी ओर चुनिंदा वैरिएंट्स जैसे ZXi AT, ZXi AT डुअल-टोन, ZXi+ AT और ZXi+ AT डुअल-टोन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कितनी है कीमतें?

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की सब-फोर-मीटर एसयूवी के LXi, LXi CNG, VXi और VXi CNG वैरिएंट की कीमत में एक समान 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। VXi AT एकमात्र वैरिएंट है, जिसकी कीमत में 5,000 रुपये की कटौती हुई है। इन अपडेट्स के साथ मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) की कीमतें अब 8.34 लाख से शुरू होती हैं और 14.14 लाख रुपये (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। इसका मतलब है कि अब इस एसयूवी को खरीदने वाले लोगों को पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।

पहली बार नई मारुति स्विफ्ट में मिलेगा ये गजब का सेफ्टी फीचर, ये फिर से बना देगा इसे देश की नंबर-1 कार; 90kg बढ़ा इसका वजन