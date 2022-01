सर्दियों में अपनी कार में जरूर करें 5 बदलाव, माइलेज भी बढ़ेगा और इंजन रहेगा फिट

सर्दियों के मौसम में हमारी कार को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। अगर आप नहीं चाहते कि इस मौसम में आपकी गाड़ी चलने में परेशानी करें या कम माइलेज दे, तो जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी में पांच बदलाव कर लें। इन दिनों कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में हमारी गाड़ी के कई पार्ट्स बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह सर्दी के मौसम में अपने गाड़ी का ख्याल (how to take care of your car in winter) रखें।

1. कार को वॉर्मअप की जरूरत

सर्दियों के मौसम में बेहद जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी को चलाने से पहले इंजन का वार्म अप कर लें। ऐसा करने से इंजन ऑयल इंजन के हर कोने तक पहुंच जाता है। इसलिए हमेशा अपनी कार को स्टार्ट करके 2 से 3 मिनट तक आइडियल कंडीशन में रखें। इससे इंजन में होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है।

2. बैटरी हेल्थ का रखें ध्यान

अगर आपके कार की बैटरी लो है तो काफी हद तक संभावना है कि सर्दियों में बैटरी पूरी तरह खराब हो जाएगी। बैटरी का पानी कई बार सर्दियों में जम जाता है जिससे कार को स्टार्ट करने या चलाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि सर्दियों में अपनी गाड़ी की बैटरी को जरूर चेक कर लें।

3. टायर प्रेशर कितना हो

गर्मियों के मौसम में आपकी गाड़ी के टायर का प्रेशर बढ़ जाता है, वहीं सर्दियों के मौसम में यह ऑटोमेटिकली कम भी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करा लें और इसे सही अनुपात में भरा लें। अगर टायरों में हवा कम होगी तो गाड़ी भी माइलेज कम देगी।

4. हेडलाइट और फॉगलैंप्स

सर्दियों में गाड़ी चलाते समय सबसे बड़ी समस्या विजिबिलिटी की रहती है। कोहरा और धुंध के कारण हम ज्यादा दूर तक देख नहीं पाते। ऐसे में आपकी गाड़ी की हेडलाइट और फोग लैंप एक किरदार अदा करते हैं। आप चाहे तो सर्दियों के हिसाब से अपनी गाड़ी में स्पेशल हेडलाइट या फिर फॉगलैंप लगवा सकते हैं।

5. डिफॉगर का करें इस्तेमाल

आजकल अधिकतर गाड़ियों में डिफॉगर दिया जाने लगा है। सर्दी के मौसम में यदि बाहर धुंध ज्यादा है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। कई बार रियर ग्लास पर मॉइश्चर आ जाता है, ऐसे में डिफॉगर की मदद से उसे साफ किया जा सकता है। डिफॉगर ग्लास पर हीट जनरेट करता है जिससे मॉइश्चर खत्म कर देता है।