महिंद्रा की ये लग्जरी SUV अब सिर्फ 40 सप्ताह में आपको मिल जाएगी, पहले 1.5 साल से ज्यादा था वेटिंग पीरियड

महिंद्रा की SUVs खरीदने वालों के लिए लगातार अच्छी खबर आ रही है। पहले जहां कंपनी के मोस्ट पॉपुलर मॉडल स्कॉर्पियो एन और ऑफरोड SUV थार का वेटिंग पीरियड कम होने की खबर आई थी। तो अब कंपनी की सबसे लग्जरी SUV XUV700 का वेटिंग पीरिडय भी कम होने की बात सामने आई है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार, महिंद्रा ने बेंगलुरु में XUV700 के वेटिंग पीरियड को कम करने का ऐलान किया है। अब ग्राहकों को इसकी डिलीवरी के लिए मैक्सिमम 40 सप्ताह यानी 280 दिन का इंतजार ही करना होगा। यानी इसका वेटिंग पीरिडय करीब 48 सप्ताह (616 दिन) कम हो गया है।

महिंद्रा ने XUV700 को पांच अलग वैरिएंट में पेश किया गया है। जिसमें MX, AX3, AX5, AX7, और AX7L शामिल हैं। इसे एवरेस्ट व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक, डैजलिंग सिल्वर, रेड रेज और इलेक्ट्रिक ब्लू कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.01 लाख रुपए है।

महिंद्रा XUV700 के वैरिएंट का वेटिंग पीरियजड

MX वैरिएंट को मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AT) दोनों में खरीद सकते हैं। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी के लिए करीब 15-16 सप्ताह का इंतजार करना होगा। MT और AT ऑप्शन में उपलब्ध AX3 वैरिएंट में MT वैरिएंट के लिए लगभग 12-15 सप्ताह और AT वैरिएंट के लिए लगभग 40 सप्ताह का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

इससे ऊपर के वैरिएंट की बात करें तो AX5 वैरिएंट में MT वैरिएंट के लिए करीब 20-24 सप्ताह और AT वैरिएंट के लिए 40 सप्ताह का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इसी तरह, AX7 वैरिएंट का वेटिंग पीरियड लगभग 30-32 सप्ताह का है। XUV700 के लास्ट AX7L वैरिएंट पर पर सबसे ज्यादा 36-40 सप्ताह का वेटिंग पीरियड चल रही है। इस वैरिएंट में लंबा व्हीलबेस मिलता है।

महिंद्रा XUV700 को 78,000 बुकिंग मिलीं

महिंद्रा XUV700 के 5-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन को पिछले महीने तक 78,000 से ज्यादा बुकिंग मिली थीं। कंपनी ने अप्रैल 2023 में इसकी कीमतों में 71,400 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप XUV700 SUV को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया है। भारत की तुलना में ये कार वहां पर काफी महंगी है।