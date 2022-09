यह पॉपुलर गाड़ी हो गई सस्ती, इतनी कम हुई कीमत, खरीदनेे का अच्छा मौका

महिंद्रा एक्सयूवी700 (Mahindra XUV700) के कुछ वेरिएंट की कीमत 6000 रुपये कम हो गई है। हालांकि कंपनी ने कीमत कम करने की पीछे कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह मॉडल के लिए सिक्यूएंशल टर्न इंडिकेटर्स के उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण हुआ है।

वेरिएंट की बात करें तो Mahindra XUV700 की कीमत में 6000 रुपये की कमी पेट्रोल लाइन-अप में AX5 5S MT, AX5 7S MT, AX7 MT, AX5 5S AT और AX7 AT पर की गई है। इसके अलावा डीजल रेंज में AX5 5S MT, AX5 7S MT, AX7 7S MT, AX5 5S AT, AX5 7S AT, AX7 AT और AX7 AWD AT पर भी कम हुई कीमत लागू होगी। इस साल जुलाई में कंपनी ने एसयूवी की फीचर लिस्ट में भी बदलाव किया था।

Mahindra XUV700 के पॉवरट्रेन ऑप्शन में 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन शामिल हैं। इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, केबिन एयर फिल्टर, एंबियंट लाइटिंग, डुअल-जोन ऑटोमैटिक एसी, पावर्ड फ्रंट सीट्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते है।

इसके अलावा इसमें फ्रंट और साइड एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल-होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्सिंग कैमरा, 360-डिग्री सराउंड व्यू आदि जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए है।