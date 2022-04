हिंदी न्यूज़ ऑटो Thar और XUV 700 को लेकर बड़ी खबर, Mahindra ने किया बड़ा ऐलान

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि वह कीमतों में हुई वृद्धि का बड़ा बोझ खुद वहन करने का प्रयास कर रही है और ग्राहकों पर इसका आंशिक प्रभाव पड़ेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा थार और एक्सयूवी 700 मॉडल बेचती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Thu, 14 Apr 2022 06:33 PM

