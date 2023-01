महिंद्रा स्कॉर्पियो-N Z4 और Z6 में कौन है पैसा वसूल? मत होइए कंफ्यूज, यहां फुल कंपेरिजन देख लीजिए फैसला!

ऐप पर पढ़ें

लोकप्रिय भारतीय SUV Mahindra Scorpio दो दशकों से अधिक समय से बाजार में है और अपडेट हो रही है। स्कॉर्पियो लाइन-अप में नया अपडेट स्कॉर्पियो एन के रूप में देखने को मिलता है। Mahindra Scorpio N का सबसे किफायती वैरिएंट Z4 वैरिएंट है। यह Z2 से Z8L तक कई वेरिएंट में आती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जेड4 चार अलग-अलग वैरिएंट्स जेड4 पेट्रोल एमटी, जेड4 डीजल एमटी, जेड4 पेट्रोल एटी और जेड4 डीजल एटी में उपलब्ध है। अगर आप इसके पैसा वसूल वैरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप इस एसयूवी के Z4 या Z6 वैरिएंट में किसी एक को चूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों वैरिएंट में कौन सी एसयूवी सबसे अच्छी है।

पावर आउटपुट

Z4 पेट्रोल MT & AT 2.0-लीटर mStallion पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जो 200 PS की पावर और MT में 370 Nm का टार्क और AT में 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। दूसरी ओर Z4 डीजल एमटी, 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जो MT में 130 PS की पावर और 300 Nm का टार्क और AT वैरिएंट में 175PS और 400 NM का टार्क जेनरेट करती है। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। Z4 पेट्रोल AT और Z4 डीजल AT 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N Z4 है पैसा वसूल

महिंद्रा स्कॉर्पियो N Z4 एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है, क्योंकि यह कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसके कुछ मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें Android Auto और Apple CarPlay के साथ 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सभी चार पावर विंडो, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, रियर वाइपर और डिफॉगर, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, हाई एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट्स और बहुत कुछ शामिल हैं। Z4 में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसमें डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS और सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम भी शामिल है।

कीमत क्या है?

Mahindra Scorpio N Z4 वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो Z4 पेट्रोल MT की कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम), Z4 डीजल MT की कीमत 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम), Z4 पेट्रोल AT की कीमत 13.29 लाख रुपये और Z4 डीजल AT की कीमत 14.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हैं।

3-लाइन SUV के लिए एक बढ़िया विकल्प



Mahindra Scorpio N के Z4 MT और Z6 MT वैरिएंट के बीच मुख्य अंतर पावर आउटपुट है। Z6 में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन है, जो 175 PS की पावर और 400 Nm का टार्क पैदा करने में सक्षम है। यह Z6 को Z4 MT से ज्यादा पावरफुल वैरिएंट बनाता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो Z6 स्पीडो कंसोल में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले, सनरूफ, कलर टीएफटी स्क्रीन और एलेक्सा बिल्ट-इन फीचर मिलते हैं। अंत में महिंद्रा स्कॉर्पियो-N Z4 एक ऐसी एसयूवी है, जो प्रदर्शन और फीचर्स के बीच एक शानदार संतुलन प्रदान करती है। चाहे शहर में गाड़ी चलाने की बात हो या उबड़-खाबड़ सड़कों पर चलने की Mahindra Scorpio N Z4 बाजार में किसी के लिए भी 3-लाइन वाली SUV के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

