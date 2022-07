महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की कीमत का हुआ ऐलान, इस दिन शुरू होगी बुकिंग

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज स्कॉर्पियो-एन के ऑटोमैटिक और 4X4 वेरिएंट की शुरुआती कीमत का ऐलान कर दिया है। नई स्कॉर्पियो-एन के लिए बुकिंग 30 जुलाई से ऑनलाइन और महिंद्रा डीलरशिप पर शुरू होगी और इसकी डिलीवरी 26 सितंबर से शुरू हो जाएगी।

स्कॉर्पियो-एन के ऑटोमैटिक वेरिएंट कीमत

नई स्कॉर्पियो-एन के ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 15.5 लाख रुपये से शुरू होकर 21.45 लाख रुपये तक जाती है। इसके बेस Z4 वेरिएंट पेट्रोल एटी की कीमत 15.45 लाख रुपये और डीजल एटी की कीमत 15.95 लाख रुपये है।

स्कॉर्पियो-एन का Z6 AT वेरिएंट केवल डीजल में उपलब्ध होगा और इसकी कीमत 16.95 लाख होगी और Z8 पेट्रोल AT की कीमत 18.95 लाख रुपये, Z8 डीजल AT की कीमत 19.45 लाख रुपये, टॉप-ऑफ़-द-लाइन Z8L पेट्रोल AT की कीमत 20.95 लाख रुपये और Z8L डीजल AT 21.45 लाख रुपये रखी गई है। यह शुरुआती कीमतें पहली 25000 बुकिंग पर लागू होगी।

फीचर्स

नई स्कॉर्पियो-एन के ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो यह पिछली जेनरेशन से काफी अलग है। इसके फ्रंट में क्रोम के साथ वर्टिकली स्लेटेड ग्रिल और कैरेक्टर लाइन्स के साथ मस्कुलर बोनट मिलता है। इसमें नए ट्विन-पॉड प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स और सी-शेप एलईडी डीआरएल दी गई है।

इंजन

इस नई एसयूवी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का विकल्प मिलते है। पहले ऑप्शन में TGDi mStallion (पेट्रोल) इंजन दिया गया है, जो 149.14 kW की शक्ति (203PS) और 380Nm टॉर्क जनरेट कर सकता है। वहीं दूसरे ऑप्शन में mHawk (डीजल) इंजन है, जो 128.6kW की पॉवर (175 PS) और 400 Nm टार्क जनरेट कर सकता है। दोनों में ही 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है। वहीं डीजल में 4X4 का ऑप्शन मिलता है।