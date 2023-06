ना सीट, ना टायर, ना डोर, फिर भी सड़क पर दौड़ती है ये कार; पहली बार देखने पर लगेगा आधी जमीन में धंस गई

ऐप पर पढ़ें

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पहली बार इस वीडियो को देखने वाला हैरत में पड़ जाता है। दरअसल, ये वीडियो एक एक कार का है, लेकिन खास बात ये है कि इस कार में ना को कोई टायर है और ना ही को दरवाजा। इसे दुनिया की सबसे लोएस्ट हाइट वाली कार भी कहा जा रहा है। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि आधी कार जमीन के अंदर है। हालांकि, जब इसे सड़क पर चलते हुए देखा जाता तब समझ जाता है कि कार की हाइट इतनी ही है। सड़क पर दौड़ते समय ये किसी सांप के रेंगने जैसी लगी।

ट्विटर हैंडल @Rainmaker1973 पर इस वीडियो को The lowest car in the world नाम से पोस्ट किया गया है। जिसमें ये कार दिखाई दे रही है। इस कार की खासियत ये है कि ये सांप की तरह रेंगती दिखी। इसमें टायर, या फिर कांच के नीचे का हिस्सा है ही नहीं। इसे शेयर करते हुए लिखा कि दुनिया की सबसे निचली कार। इसके साथ एक यूट्यूब की लिंक भी लगाई गई है। जिसमें इस कार की मेकिंग को दिखाया गया है।

टायर का भी होता है इंश्योरेंस, फायदे जानकर आप तुरंत करा लेंगे; एक्सीडेंट, आग और चोरी पर मिलेगा फायदा

कार हों तो ऐसी: किसी से टकरा जाए, या सड़क पर उलट-पलट हो जाए, अंदर बैठे सभी लोग पूरी तरह रहेंगे सेफ!

कार के अंदर छिपे हैं टायर

ऐसा नहीं है कि इस कार में टायर का इस्तेमाल नहीं किया गया। बल्कि कार में छोटे टायर्स लगाए गए हैं जो इसके बॉडी फ्रेम के साथ छिपे हुए हैं। ये टायर का के चारों हिस्सों में लगे हैं, लेकिन ब्लैक ग्लास की वजह से ये नजर नहीं आते। कमाल की बात ये है कि इसमें किसी तरह की स्टीयरिंग नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जब इसमें स्टीयरिंग ही नहीं है तब इसे चलाया कैसे जाता है। दरअसल, इस कार की छत पर एक कैमरा लगया या है। जिसका डिस्प्ले स्मार्टफोन पर नजर आता है। वहीं, कार के अंदर बैठने के लिए एक फ्रेम फिक्स की गई है। जिस पर इसका मेकर झुककर बैठा भी है। वो स्मार्टफोन पर सड़क को देखता है और एक रिमोट की मदद से कार को ड्राइव करता है।