सिंगल चार्ज पर 400Km दौड़ेगी टाटा की नई Eelectric Car, कंपनी 11 मई को लॉन्च करेगी

टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार 11 मई को लॉन्च होगी। जी हां, टाटा ने अपनी मोस्ट पॉपुलर नेक्सन ईवी (Nexon EV) के लॉन्ग रेंज मॉडल की तारीख का एलान कर दिया है।

इस खबर को सुनें