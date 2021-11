हिंदी न्यूज़ ऑटो Kia ने पेश की अपनी प्रीमियम Concept EV9 SUV, 30 मिनट में चार्ज होगी बैटरी, 483 किलोमीटर है रेंज

Kia ने पेश की अपनी प्रीमियम Concept EV9 SUV, 30 मिनट में चार्ज होगी बैटरी, 483 किलोमीटर है रेंज

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 18 Nov 2021 03:02 PM