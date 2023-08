इस कंपनी ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, एक बार में ₹3.14 लाख बढ़ा दी इस SUV कीमत; देखें वैरिएंट-वाइज प्राइस हाइक

ऐप पर पढ़ें

अमेरिका की कार निर्माता कंपनी जीप भारतीय बाजार में अपनी चार प्रीमियम SUVs कम्पास, चेरोकी, ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर बेचती है। कंपास और मेरिडियन एसयूवी की डिमांड भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा है। जीप की SUVs अपनी डिजाइन, सेफ्टी, कंफर्ट और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। जीप मेरिडियन कंपनी की एक बेहतरीन 7-सीटर एसयूवी है, जिस पर अभी 4 से 6 हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन, अगर आप इस एसयूवी को अब खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। जी हां, क्योंकि जीप इंडिया ने भारत में मेरिडियन एसयूवी की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने मेरिडियन की कीमतें 3.14 लाख रुपये तक बढ़ा दी है।

जीप मेरिडियन का वैरिएंट-वाइज प्राइस हाइक

जीप मेरिडियन के एक्स (X) वैरिएंट की कीमत में सबसे कम 42,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद एंट्री-लेवल लिमिटेड (O) 4x2 MT की कीमतों में 45,000 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं, लिमिटेड (O) 4x2 AT और लिमिटेड प्लस 4x2 AT की कीमत में क्रमशः 47,000 और 48,000 रुपये की हाइक हुई है। फिर, टॉप-एंड लिमिटेड (O) 4x4 AT और लिमिटेड प्लस 4x4 AT की कीमतों में एक समान 51,000 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अलावा मेरिडियन अपलैंड वैरिएंट में सबसे ज्यादा 3.14 लाख रुपये की प्राइस हाइक हुई है।

इंजन पावरट्रेन

जीप मेरिडियन के इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया है, जो 170ps की पावर और 350nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव का ऑप्शन टॉप ऑटोमैटिक वैरिएंट में दिया गया है। यह अभी पेट्रोल इंजन में नहीं आती है।

फीचर्स कैसे हैं?

जीप मेरिडियन के फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 10-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें रिक्लाइनेबल सेकंड और थर्ड रो सीट (32डिग्री तक), वायरलेस फोन चार्जिंग और 9-स्पीकर अल्पाइन ट्यून्ड म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर भी मिलेंगे। इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

किससे होगा मुकाबला?

भारतीय बाजार मे फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में जीप मेरिडियन की टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर और स्कोडा कोडिएक से होती है।

