जीप ने झटके से बढ़ा दी अपनी सबसे सस्ती SUV की कीमत, XUV700 को देती है बराबर की टक्कर; इतने हजार हुई महंगी

अमेरिकी कार निर्माता कंपनी जीप ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। जीप ने भारतीय बाजार में मौजूद अपनी सबसे सस्ती एसयूवी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, हाल ही में कंपनी अपनी सस्ती एंट्री-लेवल कंपास एसयूवी की कीमत में 43,000 की बढ़ोतरी की है। बता दें कि इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में अपनी बेहतरीन 7-सीटर एसयूवी मरेडियन की कीमत में भी तीन लाख रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की है।

इस कंपनी ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका! एक बार में ₹3.14 लाख बढ़ा दी इस SUV की कीमत

कीमत 21.73 लाख से शुरू

इस प्राइस हाइक के बाद जीप कंपास एसयूवी की शुरुआती कीमत अब 21.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कंपनी इसे स्पोर्ट लिमिटेड (O) और मॉडल S (O) के तीन वैरीएंट्स में बेचती है। यह 5-सीटर एसयूवी केवल डीजल इंजन में उपलब्ध है। इस एसयूवी का टॉप-स्पेक वैरिएंट सबसे ज्यादा महंगा हुआ है।

वैरिएंट-वाइज प्राइस हाइक

अगर हम जीप कंपास के वैरिएंट-वाइज एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो अब स्पोर्ट वैरिएंट की कीमत 21.73 लाख रुपये हो गई है, जिसकी कीमत पहले 21.44 लाख रुपये थी। वहीं, लिमिटेड (O) वैरिएंट 35,000 रुपये महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत अब 25.99 लाख रुपये है। इसके अलावा मॉडल S (O) की प्राइस में 38,000 रुपये की हाइक की गई है। अब इसकी कीमत 28.22 लाख रुपये से स्टार्ट होती है, जो पहले 27.84 लाख रुपये थी। लिमिटेड (O) 4x4 AT की कीमत में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इसकी कीमत 29.84 लाख रुपये हो गई है। वहीं, सबसे बड़ी प्राइस हाइक मॉडल S (O) 4x4 AT में देखने को मिलती है, जिसकी कीमत अब 32.07 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 31.64 लाख रुपये थी। इसका मतलब है कि टॉप मॉडल S (O) 4x4 AT में 43,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

इंजन पावरट्रेन

जीप की दमदार एसयूवी कंपास में 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 168bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जोड़ा गया है। साथ ही ऑटोमैटिक वर्जन में 4x4 ऑप्शन मिलता है। कार निर्माता ने मई महीने में कंपास के पेट्रोल इंजन को बंद कर दिया था।

