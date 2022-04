हिंदी न्यूज़ ऑटो एक्सीलेटर पर पैर रखते ही उड़न छू हो जाएगी ये नई कार; Hyundai, Mahindra और Tata से सीधा मुकाबला

Jeep Compass चलाने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने जीप कंपास का Night Eagle ट्रिप मॉडल लॉन्च किया है। SUV के एक्सीटिरयर से लेकर इंटीयर तक को ब्लैक थीम दी गई है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Narendra Jijhontiya Tue, 19 Apr 2022 12:52 PM

