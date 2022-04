तगड़ी डिमांड वाली यह SUV नए अवतार में हुई लॉन्च, 2 लीटर का दमदार इंजन, फीचर्स भी कमाल

जीप ने भारत में अपनी जीप कंपास का नाइट ईगल ट्रिम लॉन्च किया है। इसकी कीमत 21.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। एसयूवी के नए मॉडल में अंदर और बाहर ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 19 Apr 2022 01:12 PM

