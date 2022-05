हुंडई खरीदने वालों के लिए बुरी खबर! कंपनी ने सेंट्रो, i10, i20, ऑरा, वरना को महंगा किया; जानिए नई कीमतें

इस महीने हुंडई की कार खरीदने के लिए जेब का वजन थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। कंपनी ने अपनी सभी हैचबैक और सेडान को महंगा किया है। इसमें सेंट्रो, ग्रैंड i10 निओस, i20, ऑरा और वरना शामिल हैं।

Wed, 04 May 2022 11:24 AM

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 11:24 AM

