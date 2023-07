6 लाख की हुंडई एक्सटर के किस वैरिएंट को खरीदने में फायदा, देखें सभी की डिटेल; बेस वैरिएंट में भी मिलेगा बहुत कुछ

ऐप पर पढ़ें

हुंडई अपनी ऑल न्यू एक्सटर से पर्दा उठा चुकी है। इस कार को सिर्फ 6 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। एक्सटर में EX, S, SX, SX (O) और SX (O) कनेक्ट के 5 वैरिएंट आएंगे। इन सभी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83hp का पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी इसे CNG वैरिएंट में भी ऑफर कर रही है। CNG मोड पर इंजन 69hp का पावर और 95.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। CNG वैरिएंट S और SX ट्रिम्स के साथ आता है। आप भी एक्सटर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब हम आपको इसके सभी वैरिएंट की डिटेल के बारे में बता रहे हैं।

1. हुंडई Exter EX (एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपए)

इंजन- 1.2 पेट्रोल MT

6 एयरबैग्स

ABS के साथ EBD

सेंट्रल लॉकिंग

कीलेस एंट्री

3-पॉइंट सीट बेल्ट सभी सीट के लिए

सीट बेल्ट रिमायंडर

LED टेल लैम्प

बॉडी कलर्स बंपर्स

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर 4.2-इंच MID के साथ

मल्टीपल रीजनल UI लेंग्वेज

फ्रंट पावर विंडोज

एडजेस्टेबल रियर हेडरेस्ट

मैनुअल AC

ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्टमेंट

रियर पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (EX (O) केवल)

हिल स्टार्ट असिस्ट (EX (O) केवल)

व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (EX (O) केवल)

2. हुंडई एक्सटर S (एक्स-शोरूम कीमत 7.27 से 8.24 लाख रुपए)

इंजन- 1.2 पेट्रोल MT/AMT, 1.2 CNG MT

EX वैरिएंट के आगे के फीचर्स

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

8-इंच की टचस्क्रीन

एंड्रॉयड ऑटो, एपल कारप्ले

वॉयस रिकग्निशन

फोर स्पीकर्स

स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल

रियर AC वेंट

रियर पावर विंडोज

इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल विंग मिरर्स

USB टाइप-C पोर्ट (फ्रंट)

रियर पार्सल ट्रे

डे/नाइट IRVM

14-इंच स्टील व्हील के लिए कवर

इलेक्ट्रिक फोल्डिंग विंग मिरर (AMT केवल)

3. हुंडई एक्सटर SX (एक्स-शोरूम कीमत 8.00 से 8.97 लाख रुपए)

इंजन- 1.2 पेट्रोल MT/AMT, 1.2 CNG MT

S वैरिएंट के आगे के फीचर्स

रियर पार्किंग कैमरा

रियर डिफॉगर

आइसोफिक्स माउंट्स

प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स

15-इंच डुअल-टोन एलॉय व्हील्स

शार्क फिन एंटीना

सनरूफ

पैडल शिफ्टर (AMT केवल)

क्रूज कंट्रोल (पेट्रोल केवल)

4. हुंडई एक्सटर SX (O) (एक्स-शोरूम कीमत 8.64 से 9.32 लाख रुपए)

इंजन- 1.2 पेट्रोल MT/AMT

SX वैरिएंट के आगे के फीचर्स

ऑटोमैटिक हेडलैम्पस

फुटवॉल लाइटिंग

स्मार्ट की फोर कीलेस एंट्री

कीलेस गो

वायरलेस चार्जर

15-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील

लेदर-वार्प्ड स्टीयरिंग व्हील

लेदर-वार्प्ड गियर लीवर

कूल्ड ग्लोव बॉक्स

रियर वाइपर और वॉशर

लगेज लैम्प

5. हुंडई एक्सटर SX (O) Connect (Rs 9.32 lakh-10.00 lakh)

Engine - 1.2-petrol MT/ AMT

SX वैरिएंट के आगे के फीचर्स

डैशकैम

फ्रंट और रियर मडगार्ड

8-इंच टचस्क्रीन के साथ ब्लूलिंक

एंबियंट साउंड ऑफ नेचर

होम कार लिंक विद एलेक्सा

OTA अपडेट फोर मैप एंड इन्फोटेनमेंट