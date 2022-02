कितना माइलेज दे रही आपकी कार या बाइक, चुटकियों में ऐसे लगाएं पता

हर कोई जानना चाहता है कि उनकी कार या बाइक कितना माइलेज दे रही है। माइलेज का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अधिकतर गाड़ियां अब एवरेज फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले करने लगी हैं। हालांकि यह रियल लाइफ माइलेज से थोड़ा अलग होता है। आज हम आपको किसी भी कार या बाइक का माइलेज (how to check the correct mileage on a car or bike) पता लगाने का सबसे आसान और विश्वसनीय तरीका बता रहे हैं।

माइलेज बताता है आपको गाड़ी की हेल्थ

माइलेज पता लगाने का एक फायदा यह भी है कि इससे आपको अपनी कार की हेल्थ भी पता लग जाती है। अगर आपकी कार की फ्यूल इकोनॉमी (Fuel Economy) सामान्य से काफी ज्यादा है, तो आप मान सकते हैं कि इंजन के साथ सब ठीक नहीं है और यह कभी भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

माइलेज बताने का सबसे आसान तरीका

1. हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं वह टैंक टू टैंक वाला है। यानी पेट्रोल पंप जाईये और गाड़ी का टैंक फुल करा लीजिये।

2. अब अपनी गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग (गाड़ी के किलोमीटर) नोट कर लीजिए। अगर गाड़ी में ट्रिप मीटर है तो उसे जीरो कर लें।

3. अपनी गाड़ी को उसी तरीके से यूज़ करें जैसे आप रोज करते हैं। एक बार फ्यूल मीटर आधा या एक चौथाई हो जाये तो फिर से फ्यूल स्टेशन जाएं और एक बार फिर टैंक फुल करा लें। यहां आपको नोट करना होगा कि इस बार टैंक फुल होने में कितना लीटर तेल (उदाहरण के लिए 10 लीटर) लगा है।

4. साथ ही अपने ओडोमीटर रीडिंग को फिर से दर्ज करें। जिससे पता लगे कि गाड़ी इस अवधि में कितने किलोमीटर चली (उदाहरण के लिए 150KM) है।

5. अब इस दौरान चले गए किलोमीटर को दूसरी बार टैंक फुल होने में लगे फ्यूल से भाग कर दें। यानी अगर आपकी कार 10 लीटर फ्यूल में 150 किलोमीटर चली है तब आपकी कार 15KMPL का माइलेज ऑफर कर रही है।