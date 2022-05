सस्ते में गाड़ी खरीदने का मौका, इन गाड़ियों पर मिल रहा डिस्काउंट

होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने मई महीने में अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंड का ऐलान किया है। कंपनी ने इस महीने में कार की बिक्री को बिक्री को बढाने के लिए 33,158 रुपये तक के लाभ देने की घोषणा की

