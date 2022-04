Splendor खरीदने वालों के लिए बुरी खबर! महंगी हो गई बाइक, इन वेरिएंट्स को बंद भी किया

स्प्लेंडर सीरीज अब 500 रुपये से 1,000 रुपये तक महंगी हो गई है। स्प्लेंडर के अलावा हीरो मोटोकॉर्प की दूसरी बाइक्स के दाम भी बढ़ाए गए हैं। कीमत में बदलाव के अलावा बाइक में कोई और परिवर्तन नहीं किया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 09 Apr 2022 09:15 PM

इस खबर को सुनें