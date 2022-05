Harley Davidson इस दमदार इलेक्ट्रिक बाइक से भारत में कर सकती है वापसी, 10 मई को होगी लॉन्च

कंपनी ने एक वीडियो टीजर जारी किया है जिसमें ब्रांड के फैक्ट्री राइजर को फ्लैट ट्रैक पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। इस टीजर के आखिर में कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक का कुछ हिस्सा दिखाया है।

इस खबर को सुनें