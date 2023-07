लॉन्चिंग के बाद जिम्नी और थार को आसानी से पटखनी दे देगी ये धाकड़ 5-डोर SUV, बिल्कुल नई डिजाइन में होगी लॉन्च

ऐप पर पढ़ें

फोर्स मोटर्स (Force Motors) पिछले काफी समय से गुरखा के 5-डोर वर्जन पर काम कर रही है। फिलहाल, अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट का पता नहीं चल पाया है। ऑफ-रोडर एसयूवी का टेस्ट म्यूल मनाली में देखा गया। ऐसा हो सकता है कि टेस्टिंग म्यूल काफी ऊंचाई पर टेस्टिंग करने के लिए लेह की ओर जाएगा। निर्माता अपने वाहनों की टेस्टिंग हर प्रकार के क्लाइमेट में करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता बिना किसी समस्या का सामना किए कहीं भी वाहन का उपयोग कर सकेंगे।

3-लाइन सीट्स

एसयूवी को थ्री-लाइन सीट्स के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि सेकेंड लाइन में कैप्टन सीटें होंगी, जिसका मतलब है कि थ्री लाइन तक पहुंचना आसान होगा। हालांकि, ऐसी संभावना है कि एसयूवी के भारतीय सड़कों पर उतरने के बाद सीटिंग कॉन्फिगरेशन बदल दिया जाएगा।

पीछे की ओर डोर का एक सेट

गुरखा में पीछे की ओर डोर का एक सेट भी मिलेगा, जो एंट्री और एक्जिट को आसान बनाता है। एसयूवी की व्यावहारिकता भी काफी बढ़ गई है। यही मुख्य कारण है कि मारुति सुजुकी ने ग्लोबल बाजार में पहले से ही बिक्री पर मौजूद 3-डोर वैरिएंट को लॉन्च करने के बजाय जिम्नी का 5-डोर वैरिएंट विकसित किया है।

इंजन पावरट्रेन

उम्मीद है कि गुरखा 5-डोर में 2.6-लीटर डीजल इंजन का उपयोग किया जाएगा, जो 89bhp की अधिकतम पावर और 250nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। इसमें लो-रेंज गियरबॉक्स और मैनुअल लॉकिंग फ्रंट और रियर डिफरेंशियल भी है।

डिजाइन कैसी होगी?

5-डोर वाले गुरखा का डिजाइन कमोबेश 3-डोर वाले गुरखा जैसा ही है। इसके फ्रंट में एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप के साथ गोल एलईडी हेडलैंप हैं। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स को फ्रंट फेंडर के ऊपर रखा गया है और इसमें 5-स्पोक अलॉय व्हील हैं।

