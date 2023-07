फौलाद सी मजबूत है 5.99 लाख की हुंडई एक्सटर, NCAP में मिलेगी 5-स्टार रेटिंग; बेस वैरिएंट में 6 एयरबैग मिल रहे

ऐप पर पढ़ें

हुंडई ने अपनी ऑल न्यू लो बजट माइक्रो SUV एक्सटर को लॉन्च करके भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया है। इस छोटी और खूबसूरत SUV की हर कोई चर्चा कर रहा है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपए तय की है। यानी ये कई हैचबैक से भी सस्ती है। यही वजह है कि इस माइक्रो SUV को ग्राहकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। जिसके चलते इसका वेटिंग पीरियड 6 सप्ताह तक पहुंच गया है। अब इसकी डिमांड और वेटिंग को एक नई खबर बूस्ट कर सकती है। दरअसल, ये कंपनी की 5 स्टार NCAP रेटिंग लेने वाली कार बन सकती है।

एक्सटर की सेफ्टी को लेकर कंपनी के CEO तरुण गर्ग ने बताया कि एक्सटर के साथ ग्राहकों की सेफ्टी हमारा प्राइमरी फोकस रहा है। इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, सभी सीट के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स दे रहे हैं। ऐसे में इस कार को NCAP द्वारा अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिलने की उम्मीद है। कंपनी एक्सटर को 1 अक्टूबर से भारत में लॉन्च होने वाली भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्रैश टेस्ट कराने का भी प्लान है।

एक्सटर बेस वैरिएंट के सेफ्टी फीचर्स

एक्सटर के बेस वैरिएंट EX के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, सेंट्रल लॉकिंग, 3-पॉइंट सीट बेल्ट सभी सीट के लिए, सीट बेल्ट रिमायंडर, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (EX (O) केवल), हिल स्टार्ट असिस्ट (EX (O) केवल), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (EX (O) केवल) मिलने वाले हैं।

इसके अलावा, इस वैरिएंट में कीलेस एंट्री, LED टेल लैम्प, बॉडी कलर्स बंपर्स, 4.2-इंच MID के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर, मल्टीपल रीजनल UI लेंग्वेज, फ्रंट पावर विंडोज, एडजेस्टेबल रियर हेडरेस्ट, मैनुअल AC और ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्टमेंट दिया है। इसमें 1.2 पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है।