60 KM तक चलने वाली ई-बाइक लॉन्च, कीमत 50 हजार से कम, इतने टाइम में होती है चार्ज

इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक T-Rex+ में 250W की मोटर दी गई है। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। बाइक की टॉप स्पीड 25 किमी. प्रति घंटा की है। यह 60 KM तक चलती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 09 Apr 2022 08:23 PM

इस खबर को सुनें