230KM चलने वाली इलेक्ट्रिक सुपरबाइक, 3 सेकेंड में पा लेगी 100kmph की स्पीड

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 07 Jan 2022 04:19 PM

इस खबर को सुनें