इस साल लॉन्च हुए बैटरी से चलने वाले ये 13 दमदार टू-व्हीलर, सिंगल चार्ज पर 307Km तक दौड़ेंगे

इस साल भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की लंबी रेंज लॉन्च हुई है। कई छोटी-बड़ी कंपनियों के साथ स्टार्टअप भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री ले चुके हैं। यानी लोगों के पास 40-50 हजार रुपए से लेकर लाखों रुपए वाले ऑप्शन मौजूद है। हम आपको इस साल लॉन्च हुए 13 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मॉडल के बारे में बता रहे हैं। ताकि आप एक ही खबर में अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएं।

1. बीगौस BG D15 सीरीज लॉन्च

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी बीगौस (BGauss) ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर BG D15 लॉन्च किया। इस स्कूटर को उसने अपने डीलर्स पार्टनर ईविंग्स ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया। BG D15 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें 20 सेफ्टी फीचर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर इनकी रेंज 115Km तक है। वहीं, 7 सेकेंड के अंदर ये 0 से 60kmph की स्पीड पकड़ सकता है। इसमें पूरी तरह वाटरप्रूफ, IP67 रेटिंग वाली इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी दी है। ये गर्मी और धूल में खराब नहीं होती। इसमें रीमूवेबल बैटरी, इन-बिल्ट नैविगेशन, डिजिटल स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, की-लेस स्टार्ट, मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट, कॉल और नोटिफिकेशन अलर्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।

2. अल्ट्रावायलेट F77 लॉन्च

बेंगलुरु-बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रावायलेट F77 लॉन्च किया। स्पोर्ट लुक वाली ये बाइक तीन ऑप्शन एयरस्ट्राइक, लेजर और शैडो में खरीद पाएंगे। साथ ही, इसे दो वैरिएंट्स रेकॉन और ओरिजनल में लॉन्च किया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, ये देश की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक है। इसकी टॉप स्पीड 150km/h है। इसके टॉप वैरिएंट में 10.5 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया है, जो 307Km तक का ड्राइविंग रेंज देती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 29 kW की पावर और 90 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि फास्ट चार्जर की मदद से 1 घंटे चार्जिंग में 75Km की रेंज देगी। वहीं, 1 घंटे की नॉर्मल चार्जिंग में ये 35Km की ड्राइविंग रेंज देगी।

3. स्विच LITE XE लॉन्च

अहमदाबाद बेस्ड स्विच बाइक ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक LITE XE लॉन्च की। ये फोल्डिंग बाइक है। इसकी शुरुआती कीमत 74,999 रुपए है। कंपनी ने इस यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज पर 80km तक रेंज देगी इसमें LCD डिजिटल डिस्प्ले के साथ 7 स्पीड शिमैनो गियर्स मिलेंगे। बाइक में एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम 6061 फ्रेम का इस्तेमाल किया है। जिसके चलते ये हल्की और मजबूत है। स्विच LITE XE बाइक पूरी तरह से फोल्डिंग है। इसे 360 डिग्री तक फोल्ड किया जा सकता है। इसके हैंडलबार, सीट और सस्पेंशन को एडजेस्ट किया जा सकता है। बाइक में 36V, 250W की मोटर दी है। वहीं, इसमें 36V, 10.4 AH बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर इससे 80Km तक सफर किया जा सकता है।

4. OXO इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जयपुर की HOP इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एंट्री मारी। कंपनी ने अपनी OXO इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च किया। ये ई-बाइक दो वैरिएंट्स HOP OXO और HOP OXO X में लॉन्च की गई है। दोनों वैरिएंट देखने में बेहद स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक वाले हैं। ये सिंगल चार्ज के बाद 150 Km तक की रेंज देगी। कंपनी का दावा है कि इस ई-बाइक से 1km का खर्च महज 25 पैसे आएगा। इस इलेक्ट्रिक बाइक में चार राइडिंग मोड दिए हैं, जिसमें ईको, पावर और स्पोर्ट के साथ एडिशनल टर्बो मोड मिलता है। ई-बाइक की टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है। यह ई-बाइक सिर्फ 4 सेकेंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

5. प्योर EV ETRYST 350 लॉन्च

प्योर EV ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की। इस ई-बाइक का नाम ETRYST 350 है। ये कंपनी की मेक-इन-इंडिया पॉलिसी का हिस्सा है। ETRYST 350 कंपनी की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल भी है। प्योर ETRYST 350 कम्प्लीट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 85 किमी/घंटा है। वहीं, फुल चार्ज होने के बाद ये 140 किमी की रेंज देती है। इसमें 3.5 kWh की बैटरी दी है, जो AIS 156 के हिसाब से तैयार किया गई है। प्योर EV बाइक की बैटरी पर 5 साल या 50,000 किमी की वारंटी दे रही है। इस ई-बाइक में इकॉनोमिकल और हाई परफॉर्मेंस मोड दिए हैं, जिससे ट्रैवल को अपने हिसाब से बेहतर कर सकते हैं। प्योर ETRYST 300 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 3 कलर ऑप्शन रेड, ब्लैक और ब्लू में लॉन्च किया गया है।

6. स्विच Mxe फोल्डिंग ई-बाइक लॉन्च

अहमदाबाद बेस्ड स्विच बाइक ने अपनी तीन फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की। इन फोल्डिंग बाइक के नाम स्विच Mxe, स्विच Xe और स्विच Xe+ हैं। कंपनी का दावा है कि इन सभी मॉडल को 360 डिग्री तक फोल्ड किया जा सकता है। वहीं, सिंगल चार्ज पर पैडल असिस्ट मोड के साथ 120Km तक की रेंज देती हैं। ये एक मिनी फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक है। बाइक के फ्रंट में पावरफुल LED लाइट दी है। इसमें 250 वॉट की मोटर और 8.7 एम्पीयर की बैटरी दी है। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंगल चार्ज पर पैडल असिस्ट मोड के साथ इसकी रेंज करीब 40km तक है। स्विच Xe फोल्डिंग ई-बाइक की सिंगल चार्ज पर पैडल असिस्ट मोड के साथ करीब 80km तक रेंज है। वहीं, स्विच Xe+ फोल्डिंग ई-बाइक की सिंगल चार्ज पर पैडल असिस्ट मोड के साथ करीब 120km तक रेंज है।

7. EMotorad की Lil E, T-Rex+ लॉन्च

ई-साइकिल ब्रांड EMotorad ने दो नए प्रोडक्ट Lil E और T-Rex+ लॉन्च किए। पहला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक किक-स्कूटर है जबकि दूसरा माउंटेन बाइक है। इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक T-Rex+ में 250W की मोटर दी गई है। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। बाइक की टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा की है। इसमें आपको दो मोड Throttle और PAS दिए गए हैं। कंपनी की मानें तो Throttle मोड में यह बाइक 45 किमी से ज्यादा की रेंज देती है, वहीं PAS मोड में रेंज बढ़कर 60 किमी तक की हो जाती है। इसमें 3 इंच का LCD डिस्प्ले भी दिया गया है। इसके अलावा, साइकिल में डुअल डिस्क ब्रेक, 100 mm का फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल और 17 इंच का टायर साइज दिया गया है।

8. लॉनकिन रियल 5T लॉन्च

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में चीन की नई कंपनी लॉनकिन मोटरसाइकिल की एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने अपनी पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर रियल 5T लॉन्च किया है। लॉनकिन BMW के दो मोटरसाइकिल F 850 GS और F 900 R के लिए भी इंजन बनाती है। रियल 5T एक मैक्सी स्कूटर है। जिसकी टॉप स्पीड 115kmph है। इसमें सेंट्रली माउंटेड मोटर लगी है। लॉनकिन के इस इलेक्ट्रिक-स्कूटर को 125cc के पेट्रोल स्कूटर के बराबर पावर के साथ तैयार किया गया है। इसमें लगभग 15bhp के आउटपुट के साथ एक सेंट्रली-माउंटेड मोटर मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 115kmph है। स्कूटर में 2.4kWh लिथियम-आयन बैटरी दी है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर ये 240km की रेंज देता है। इसके साथ 1.84kW चार्जर आता है जो ई-स्कूटर को 2 घंटे में 80% तक चार्ज कर देता है।

9. Wroley के 3 ई-स्कूटर लॉन्ट

नोएडा स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी Wroley ने एक साथ तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर- Wroley Mars, Platina और Posh लॉन्च किए। किफायती रेंज में आने वाले इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको शानदार रेंज और ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं। इन स्कूटर की कीमत ₹66,000 से शुरू होती है और इनमें आपको 90 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर की जाएगी। स्कूटर में डिजिटल डिस्प्ले, रिवर्स मोड, एंटी थेफ्ट अलार्म, पार्किंग मोड, एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्कूटर कुल 4 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें 40v 30amp की बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक स्कूटर फुल चार्ज में 75 किलोमीटर तक चल सकता है। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक की है।

10. iVOOMi का इलेक्ट्रिक लॉन्ट

इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं iVOOMi Energy ने भारतीय बाजार में दो नए 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल, S1 और जीत लॉन्च किए। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स लोडेड आईवूमी स्कूटर्स में 130KM तक की रेंज के साथ 60Kmph तक की टॉप स्पीड मिलने जा रही है। इसमें आरामदायक राइडिंग और क्विक चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। iVOOMi S1 एक हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। स्कूटर में 2KW इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 65 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड और 75 किलो कर्ब वेट के साथ आता है। इसमें डिस्क ब्रेक की सुविधा है। इसमें 60V, 2.0Kwh स्वैपेबल ली-आयन बैटरी दी गई है, जिसे फुल चार्ज करने में 3-4 घंटे का समय लगता है। कंपनी की मानें तो यह फुल चार्ज में 115 किमी तक जा सकता है।

11. NIJ का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च

आगरा की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी NIJ Automotive ने भारत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर Accelero+ लॉन्च किया। इसमें तीन राइडिंग मोड्स हैं और इसे फुल चार्ज में 190 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। हालांकि यह रेंज सिर्फ इको मोड में डुअल लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी सेटअप के साथ मिल सकता है। सिटी राइडिंग मोड यह रेंज 120 किलोमीटर तक गिर जाती है। Accelero+ में बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें हैंडलबार काउल पर बड़े LED डीआरएल और नीचे डुअल LED हेडलाइट दिए गए हैं। इसमें एक स्पीडोमीटर, USB चार्जिंग, रिवर्स असिस्ट और चार्ज पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्कूटर में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं।

12. ग्रेटा ग्लाइड ई-स्कूटर लॉन्च

ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने भारतीय मार्केट में ग्रेटा ग्लाइड (Greta Glide) नाम से एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। यह फुल चार्ज होकर 100 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। कंपनी का दावा है कि लिथियम-आयन बैटरी यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फास्ट चार्जिंग के जरिए 2.5 घंटे से कम समय में फुल चार्ज हो जाता है। ग्रेटा ग्लाइड इलेक्ट्रिक स्कूटर में ढेर सारे परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। फीचर्स की लिस्ट में DRLs, ईबीएस, एटीए सिस्टम और स्मार्ट शिफ्ट शामिल हैं। स्कूटर रिवर्स ड्राइव मोड और थ्री-स्पीड ड्राइव मोड को भी सपोर्ट करता है। इसके 3.5 इंच चौड़े ट्यूबलेस टायर सड़क पर मजबूत पकड़ प्रदान करते हैं। ग्रेटा ग्लाइड के अन्य फीचर्स में एलईडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, कीलेस स्टार्ट, एंटी-थेफ्ट अलार्म, फ्रंट ग्लोव बॉक्स, लाइट डिजाइनर कंसोल और 'एक्स्ट्रा-लार्ज' लेग रूम शामिल हैं।

13. Joy के 3 ई-स्कूटर लॉन्च

Joy e-bike ने भारत में अपने तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर- Wolf+, Gen Next Nanu+ और Del Go लॉन्च किए। कंपनी का Del Go एक डिलिवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। वहीं, बाकी दोनों को कंपनी ने हाई-स्पीड इलेट्रिक स्कूटर के तौर पर लॉन्च किया है। Wolf+ इलेक्ट्रिक स्कूटर मैट ब्लैक, स्टारडस्ट ग्रे और डीप वाइन कलर में आता है। स्कूटर्स की रेंज 100 किलोमीटर तक की है और इनकी टॉप स्पीड 55kmph है। कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस के लिए इनमें आपको ईको, स्पोर्ट्स और हाइपर राइडिंग मोड भी मिलेंगे। इसके साथ ही कंपनी इन दोनों ई-स्कूटर में रिवर्स मोड भी दे रही है, जो पार्किंग के समय काफी काम आते हैं। कंपनी का डेल गो डिलिवरी ई-स्कूटर जीपीएस सेंसिंग, रियल टाइम पोजिशन और जियो फेंसिंग फीचर से लैस है और इनकी मदद से स्कूटर को आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है।