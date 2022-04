ऑफर्स की बारिश! सस्ते में बिक रहीं Honda की गाड़ियां, बस कुछ दिनों का डिस्काउंट

इस महीने कंपनी की जिन गाड़ियों को छूट पर खरीदा जा सकता है उनमें City, Amaze, WR-V SUV और Jazz जैसी गाड़ियां शामिल हैं। होंडा की कारों को ₹33,158 रुपये तक की छूट पर खरीदा जा सकेगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 02 Apr 2022 01:49 PM

