दिल्ली सरकार का तोहफा, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को हजारों का फायदा

सरकार ने इलेक्ट्रिक साइकिल (पर्सनल और कार्गो) को अपनी ईवी सब्सिडी पॉलिसी में शामिल करने की घोषणा की। इस तरह ई-साइकिल के लिए सब्सिडी की घोषणा करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Fri, 08 Apr 2022 01:58 PM

