सबसे किफायती 7-सीटर कार पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, कीमत महज 4.25 लाख रुपये और देती है शानदार माइलेज

भारतीय बाजार में ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी और बेहतर स्पेस वाली कारों की डिमांड हमेशा से रही है। इस मामले में एमपीवी सेग्मेंट की 7-सीटर कारों को खासी वरियता देते हैं। यदि आप भी एक किफायती 7-सीटर MPV कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका है। इस समय जापानी वाहन निर्माता कंपनी दैटसन अपने वाहनों के विस्तृत रेंज पर इस जुलाई महीने में भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही है।



कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दैटसन की सबसे किफायती 7-सीटर कार Datsun Go Plus (Go+) की खरीद पर आप पूरे 40,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। तो आइये जानते हैं इस कार की खरीद पर आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और क्या है कंपनी की स्कीम-



सबसे पहले इस कार के बारे में जानते हैं, कंपनी ने इस एमपीवी कार में 1.2 लीटर की क्षमता का 3 सिलिंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है। ये इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ आता है। इसका मैनुअल वेरिएंट 68PS की पावर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट 77PS की पावर और 104Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।







जहां तक फीचर्स की बात है तो इसमें कीलेस एंट्री, 7 इंच का ट्चस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें 14 इंच का एलॉय व्हील और मैनुअल एयर कंडिशन (AC) दिया गया है, जो कि इसे और भी किफायती बनाता है। सेफ़्टी के तौर पर इस कार में रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), और डुअल फ्रंट एयरबैग दिया गया है।



क्या है कंपनी का ऑफर:



इस कार की खरीद पर आप पूरे 40,000 रुपये तक की बचत कर सकते है। जिसमें 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। ये ऑफर आगामी 31 जुलाई तक के लिए वैध है। सामान्य तौर पर ये कार 19 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज देती है। इस कार की कीमत 4.25 लाख रुपये से लेकर 6.99 लाख रुपये के बीच है और ये कुल 5 वेरिएंट्स में आती है।