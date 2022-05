यहां मारुति की Alto से लेकर लग्जरी XL6 और Ciaz तक, 25 हजार से शुरू कारों की कीमत; खुद ही देख लो

ये देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी का सेकंड हैंड कार शोरूम है। यहां से कार शोरूम पर जाकर या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। खास बात है कि यहां पर कार की शुरुआती कीमत महज 25 हजार रुपए है।

