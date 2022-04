71 हजार का स्कूटर 16 लाख से ज्यादा में खरीदा, इतने में पूरा शोरूम खुल जाता; जानिए पूरा मामला

गाड़ी की नंबर प्लेट पर लग्जरी नंबर लगाने के आपने कई किस्से सुने होंगे। इसके लिए लोग लाखों रुपए भी हंसते-हंसते खर्च कर देते हैं। एक ऐसा ही किस्सा चंडीगढ़ के बृज मोहन का भी है। पूरा मामला जानिए।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Narendra Jijhontiya Tue, 19 Apr 2022 11:17 AM

इस खबर को सुनें