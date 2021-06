Toyota का शानदार ऑफर, फ्री में ले जाइए Urban Cruiser, पैसे अक्टूबर में दीजिए

देश में कोविड-19 लॉकडाउन के चलते मई महीने में कार बिक्री काफी प्रभावित हुई है। जून में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है और कई इलाकों में लॉकडाउन भी हटा दिया गया है। ऐसे में कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए नए-नए ऑफर पेश कर रही हैं। टोयोटा भी इनमें से एक है। कंपनी ने अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Toyota Urban Cruiser के लिए 'अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें' (Buy Now and Pay Later) स्कीम की शुरुआत की है।

क्या है Buy Now and Pay Later स्कीम

कंपनी ने इस ऑफर की फिलहाल बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बताई है। हालांकि ऑटो वेबसाइट cartoq के मुताबिक, इससे जुड़े विज्ञापन फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे हैं। विज्ञापन के मुताबिक, ग्राहक टोयोटा अर्बन क्रूजर को अभी खरीद सकते हैं, जबकि इसके पैसे अक्टूबर 2021 से लिए जाएंगे। इस तरह ग्राहकों के पास कार के पैसे जोड़ने के लिए लगभग चार महीने का समय होगा।

टोयोटा अर्बन क्रूज की खासियत

बता दें कि, Urban Cruiser मारुति सुजुकी की मशहूर एसयूवी विटारा ब्रेजा पर बेस्ड है। इसे सुजुकी और टोयोटा के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत तैयार किया गया था। अर्बन क्रूजर में रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो एसी, एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 16 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील, पुश-बटन स्टार्ट / स्टॉप और एलईडी हेडलैंप और टेल लैंप जैसे फीचर्स हैं।

ये एसयूवी बाजार में कुल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें मिड, हाई और प्रीमियम शामिल है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा की तरह, अर्बन क्रूजर भी सिंगल-इंजन ऑप्शन में आती है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ जोड़ा गया) मिलता है जो 105PS और 138Nm का जेनरेट करता है। यह वही इंजन है जो मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा को पावर देता है।