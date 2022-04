लॉन्च होने के बाद इस सस्ते स्कूटर को लेकर बड़ी खबर, कंपनी ने दी नई जानकारी

इस प्लांट की प्रोडेक्शन क्षमता 2 लाख यूनिट प्रति वर्ष है। इस साल के अंत में, कंपनी दक्षिण भारत में 5 लाख स्कूटर से अधिक की वार्षिक क्षमता वाली एक और फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Thu, 07 Apr 2022 04:28 PM

